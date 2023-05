1 Es kam zu zahlreichen Einsätzen und Schäden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Unwetter am Sonntag in Baden-Württemberg haben einige Spuren hinterlassen. Auch am Montag soll es stellenweise noch zu Gewittern kommen. Ein Überblick.









Unwetterartige Regenfälle und Gewitter haben am Sonntag in mehreren Landkreisen im Südwesten Baden-Württembergs Schäden angerichtet und für zahlreiche Einsätze gesorgt. Der genaue Schaden konnte zunächst nicht eingeschätzt werden, wie die Polizeien in Freiburg und Konstanz am Montagmorgen sagten. Verletzt wurde demnach niemand. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Voraus vor Unwettern gewarnt.