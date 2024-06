9 In Winterlingen wird Wasser aus dem Keller eines Hauses gepumpt. Foto: Dunja Kuster

Ein Gewitter mit Starkregen hat am Samstagmittag im Zollernalbkreis für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.











Link kopiert



Land unter im Zollernalbkreis: Am Samstagmittag ist ein Unwetter über die Region gezogen und hat für Überschwemmungen gesorgt. So ist die Feuerwehr beispielsweise in Winterlingen in der Harthauser Straße im Einsatz - dort Hochwasser und "Schmorgeruch" gemeldet. In dem Haus steht Wasser im Keller, der Storm im Gebäude soll abgestellt werden.