Die Menschen an den Bächen und Flüssen im Land sollten sich am Mittwoch wappnen: Es könnte teils extrem heftigen Starkregen geben. Der Deutsche Wetterdienst hält unwetterartige Gewitter für möglich.











Gewitter und Starkregen angekündigt: In Baden-Württemberg kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Mittwoch krachen. Gewitter mit Unwetterpotenzial seien möglich. Es könne zu Überschwemmungen und Hochwasser kommen, sagte ein Meteorologe des DWD am Dienstag.