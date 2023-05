8 Die Autos auf dem Parkplatz des Hotels Sonnenblick gingen in den Fluten völlig unter. Foto: Aurel Alin Gal

Das Unwetter am Montag hat das Hotel Sonnenblick im Schwarzwald so hart getroffen, dass es schließen muss – die Schäden sind gewaltig. Alle Gäste müssen abreisen. Das ist allerdings nicht so einfach, denn die Autos der Gäste sind ebenfalls kaputt.









Seewald - Die Heizung, die Aufzüge, das Schwimmbad, die Sauna und die Autos der Gäste: alles kaputt. Das Hotel Sonnenblick in der 2100-Einwohner-Gemeinde Seewald im Kreis Freudenstadt wurde von dem Unwetter am Montagabend so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es vorerst schließen muss. Alle Gäste mussten am Dienstag abreisen, Buchungen für die kommenden Tage und Wochen storniert werden.