11 In Besenfeld (Kreis Freudenstadt) hinterlässt das Unwetter Spuren der Verwüstung. Foto: Aurel Alin Gal

Ein schweres Unwetter hat große Teile des Schwarzwalds am Montagabend heimgesucht. Der Deutsche Wetterdienst warnt indes bis in den frühen Morgen vor orkanartigen Stürmen und Hagel.

Oberndorf - Starkregen, Hagel und Überschwemmungen: Wegen heftiger Gewitter im Südwesten sind viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Abend ausgerückt. Besonders der Kreis Calw ist den Angaben zufolge betroffen. Ein Sprecher der Polizei Pforzheim bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur überflutete Straßen, überlaufende Gullideckel und Erdrutsche in der Gemeinde Altensteig. Ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Altensteig sprach von ziemlich heftigen Überschwemmungen. In der Gemeinde Wildberg würden zudem Bäume auf den Gleisen liegen. Wie heftig die Schäden und Ausmaße des Unwetters sind, war zunächst unklar.

Besonders hart getroffen hat es bereits am Montagnachmittag die Kreise Rottweil und Freudenstadt. In der Gemeinde Seewald, insbesondere im Ort Besenfeld (Kreis Freudenstadt), liefen am Montagabend Keller voll, und Autos standen auf einem Hotelparkplatz bis auf Fensterhöhe im Wasser. In dem Hotel entstanden große Schäden. Das Hallenbad wurde nach Angaben der Inhaberin geflutet. Auch die Kellerräume und der Wellnessbereich wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Ähnliche Situation in Bösingen, wo Autos wortwörtlich untergingen. Es entstanden reißende Ströme aus Hagel und Regenwasser. Die Feuerwehr in Bösingen (Kreis Rottweil) war zeitweise an 40 Stellen gleichzeitig im Einsatz – und Entspannung war nicht in Sicht.

Wir haben im Moment viele unwetterbedingte Einsätze", heißt es beim Polizeipräsidium Konstanz. Besondere Vorfälle habe es bislang keine gegeben, jedoch liegen bei Polizei und Feuerwehr unzählige Meldungen über vollgelaufene Kellerräume, Blitzeinschläge und überflutete Straßen vor. Auf der Autobahn 8 zwischen Geisingen und Rottweil sei ein durchkommen im Moment gar nicht mehr möglich.

Ohne Brandschaden ist ein Blitzschlag auf ein Wohnhaus im Waldmössinger Schlierbach (Kreis Rottweil) noch glimpflich abgegangen. Wie hoch jedoch der Schaden an der Elektro-Infrastruktur im Gebäude ist, ließ sich am Abend noch nicht sagen. Kurz nach 18 Uhr war die Feuerwehr Waldmössingen zu dem Gebäude beordert worden, weil dort nach einem Blitzschlag starker Brandgeruch bemerkt worden war. Auch die Drehleiter aus Schramberg war zur Unterstützung alarmiert worden. Sie konnte allerdings schnell wieder in die Talstadt zurückkehren, da es kein offenes Feuer und auch keinen Schwelbrand in dem mehrstöckigen, leicht exponiert am Hang stehenden Gebäude gegeben hatte.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Diese warnt vor "schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen, Orkanböen und Hagel" und ist bis Dienstag, 1 Uhr, gültig.