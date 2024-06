Unwetter im Rems-Murr-Kreis: Vollgelaufene Keller und Hangrutsch auf S-Bahn-Strecke

1 Radfahrer im Wasser: Auch in Leutenbach sorgte das Unwetter für Behinderungen. Foto: Andreas Rosar

Nur rund drei Wochen nach dem Jahrhunderthochwasser zieht erneut ein Unwetter über den Rems-Murr-Kreis. Straßen und Tiefgaragen werden überflutet. Auch im Bahnverkehr kommt es zu Behinderungen.











Am Mittwochnachmittag ist ein heftiges Unwetter über den Kreis hinweggezogen. In kurzer Zeit überflutete der Starkregen mehrere Straßen. Bei Leutenbach staute sich beispielsweise Wasser und drohte auf die B 14 zu laufen. Auch in anderen Orten verwandelten sich Straßen in Bäche, Keller und Tiefgaragen liefen voll. Unter anderem waren Kirchberg an der Murr und Burgstetten betroffen.