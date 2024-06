Unwetter im Rems-Murr-Kreis: Schon wieder sorgt Starkregen für Schäden

13 Der verschüttete Gleiskörper zwischen Kirchberg und Burgstall Foto: Werner Kuhnle

Flut-Bilanz: Während in Schorndorf der Eichenbach über die Ufer tritt, werden bei Kirchberg an der Murr die Gleise der S-Bahn in Richtung Backnang von einer Gerölllawine verschüttet. Viele Menschen hatten zum zweiten Mal binnen weniger Wochen das Wasser im Keller stehen.











Wenn der Himmel seine Schleusen öffnet, rechnen viele Menschen an Rems und Murr inzwischen mit dem Schlimmsten: Erneut hat Starkregen am Mittwoch und Donnerstag im Kreisgebiet etliche Überschwemmungen ausgelöst, einige Haushalte etwa in Schorndorf hatten bereits zum zweiten Mal binnen weniger Wochen das Wasser im Keller stehen. „Die Leute bekommen Panik, wenn sich der Himmel verdunkelt“, sagt der Schorndorfer Feuerwehrkommandant Patrick Bellon. Der hatte am Mittwoch bis Mitternacht versucht, seinen eigenen Keller in den Griff zu bekommen, bevor er am Donnerstag ab acht Uhr mit seinen Kameraden schon wieder die Einsätze im Stadtgebiet abarbeitete.