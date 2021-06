6 In Fellbach hat der Sturm vom 28. Juni 2021 viele Bäume umgeworfen. Dieser abgebrochene Ast einer Platane hat eine Baumaschine beschädigt. Foto: Michael Käfer/Michael Käfer

Zahlreiche vollgelaufene Keller, Unterführungen und umgestürzte Bäume haben Polizei und Feuerwehr am Montagabend in Atem gehalten. In der Waiblinger Rettungsleitstelle gingen gut 250 Notrufe wegen des Unwetters ein.

Rems-Murr-Kreis - Eine Unwetterfront mit massivem Starkregen ist am Montagabend über den Rems-Murr-Kreis gezogen. Betroffen waren laut Angaben der Polizei hauptsächlich die Bereiche Fellbach, Waiblingen, Backnang, Winnenden und Murrhardt. Von 20 Uhr an wurden zahlreiche vollgelaufene Keller, Unterführungen und umgestürzte Bäume gemeldet. Durch umherfliegende Gegenstände wurden Fahrzeuge beschädigt.

Backnang: Mann steckt in Keller fest

In Backnang wurde ein Mann in einer Kellerwohnung durch die Wassermassen eingeschlossen, konnte aber durch die Feuerwehr unversehrt gerettet werden. Ebenfalls in der Murrstadt löste die Alarmanlage an einem Baukran in der Stadtmitte aus und beschallte die Gegend mit einem schrillen Alarmton über mehrere Stunden, bis ein Verantwortlicher erreicht werden konnte und den Alarm abstellte. Eine Radfahrerin wurde in der Etzwiesenstraße in Backnang von einem herabfallenden Ast getroffen und leicht verletzt. Einige Bundes- und Landstraßen wurden durch umgefallene Bäume blockiert.

Der Wetterfotograf und -experte Yannick Garbe wurde im Remstal von dem Unwetter überrascht. „Das Gewitter brachte neben den heftigen Regenfällen von 30 bis 50 Millimetern in einer Stunde auch tausende von Blitzentladungen mit sich. Die Zelle war Teil eines großen Gewitterkomplexes, welcher sich über der Mitte von Baden-Württemberg nach Norden schob. Echt beeindruckend!“, schreibt der Backnanger. Er hat das Gewitter mit der Kamera festgehalten:

Auch der Feuerwehr Backnang ist ein eindrucksvolles Bild des Gewitters gelungen:

250 Notrufe gehen in der Rettungsleitstelle ein

Rund 250 einschlägige Notrufe gingen in der Rettungsleitstelle in Waiblingen ein, im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen waren es rund 125. Gegen 22.30 Uhr sei das Meiste überstanden gewesen. Die Nachbarlandkreise hatten beim Unwetter Glück: Aus dem Ostalbkreis und dem Kreis Schwäbisch Hall gingen nur vereinzelt Mitteilungen über umgestürzte Bäume und beschädigte Fahrzeuge ein.