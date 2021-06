5 Die Frau war in Schorndorf in die Rems gerutscht. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Auch am Dienstag ist wieder ein heftiges Gewitter über den Rems-Murr-Kreis gezogen. In Waiblingen wurde eine Frau verletzt – und in Schorndorf zeigte ein Mann Zivilcourage und half einer Frau mit Hund aus einer misslichen Lage.

Rems-Murr-Kreis - Auch am Dienstag mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste in der Region wegen eines heftigen Unwetters ausrücken. Wegen des massiven Sturms mit Starkregen gingen aus dem Ostalbkreis 57, aus dem Rems-Murr-Kreis 51 und aus dem Landkreis Schwäbisch Hall acht Notrufe ein. Es handelte sich überwiegend um umgestürzte Bäume, überflutete Keller, umgestürzte Bauzäune oder mit Erdreich oder Geröll verunreinigte Straßen. Die Feuerwehren und Straßenmeistereien waren flächendeckend im Einsatz. Zeitweise waren durch querliegende Bäume Straßen nicht passierbar. In Waiblingen wurde eine 34-Jährige verletzt, als ein umstürzender Baum ihr Auto traf.

Passant hilft Frau, die in die Rems gestürzt war

In Schorndorf verunglückte eine 52 Jahre alte Frau – und ein Passant zeigte Zivilcourage. Die Frau war gegen 21.45 Uhr mit ihrem Hund an der Schlachthausstraße spazieren gegangen. „Der Weg entlang der Rems war glitschig, sie ist ausgerutscht und in die Rems gestürzt“, schildert ein Sprecher der Polizei Aalen. Der Fluss führt wegen der Wetterlage derzeit Hochwasser – die Frau landete in der Rems, konnte sich aber an einigen Sträuchern festhalten. „Die Frau hat um Hilfe gerufen, das haben einige Passanten gehört“, so der Sprecher. Ein 68-Jähriger habe das Geschehen vom anderen Flussufer beobachtet und sei über eine Brücke herbeigeeilt. „Als er dort ankam, war die Frau zumindest noch mit dem halben Körper im Wasser, er hat ihr geholfen.“ Der Hund sei nicht ins Wasser gefallen. Die Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus, die Polizei geht davon aus, dass sie nicht verletzt wurde.