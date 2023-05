6 Im Kreis – hier in Asperg – mussten etliche Keller ausgepumpt werden Foto: Feuerwehr Asperg

Überschwemmte Keller, geflutete Straßen: Heftige lokale Unwetter sorgen am Mittwoch bei mehreren Feuerwehren im Kreis für Arbeit.









Kreis Ludwigsburg - Als Michael Dahm die Gewitterzelle am Mittwoch nach Asperg heranziehen sah, dachte der stellvertretende Feuerwehrkommandant: „Das wird nicht gut.“ Es sollte Recht behalten: Von Schwieberdingen und Markgröningen über den Bereich Asperg, Tamm und Eglosheim schüttete und hagelte es am Mittwochnachmittag lokal teils massiv, bevor sich die Unwetterschneise in Richtung Freiberg und Pleidelsheim weiterbewegte.