1 Vom Hagel zerstörter Kopfsalat Foto: Jürgen Bach

Der Landkreis Ludwigsburg blieb vom Gewitter an Fronleichnam nicht verschont. Die Bauern im Kreis waren aber ganz unterschiedlich betroffen. Bei einem gehen die Schäden in die Zehntausende.









Wochenlang hatten die Bauern in der Region mit ausbleibendem Regen zu kämpfen. Das änderte sich am Donnerstagnachmittag schlagartig. Denn nicht nur über dem Stuttgarter Kessel ging ein heftiges Gewitter nieder, auch im Kreis Ludwigsburg gab es Unwetter. Allerdings mit großen örtlichen Unterschieden: Während die einen fast gar keinen Regen abbekamen, beklagt der Hof Sperling an der Gemarkungsgrenze zwischen Kornwestheim und Stuttgart-Mühlhausen Zehntausende Euro Hagelschäden.