Unwetter im Kreis Göppingen: Landwirtschaft kämpft mit Unwetterfolgen

Das Unwetter Anfang Juni hat den Landwirten überschwemmte Äcker und Wiesen beschert, der Starkregen zu völlig übersättigten und verschlammten Böden geführt. „Rund 500 000 Euro Schäden stehen im gesamten Landkreis als Unwetterfolge unter dem Strich“, sagt der Göppinger Landwirtschaftsamts-Leiter Ralf Over. Die Starkregenereignisse haben in der Landwirtschaft Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen, Tieren, Gebäuden, Maschinen, Ernteerzeugnissen sowie am landwirtschaftlichen Wegenetz verursacht. „Betroffen ist der gesamte Landkreis, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung“, sagt Over.