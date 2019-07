4 Mit Schläuchen wurde die Straße von den Wassermassen befreit. Foto: SDMG

Starke Regenfälle haben im Kreis Esslingen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Das Unwetter traf unter anderem Kirchheim und Nürtingen.

Kreis Esslingen - Ein Unwetter hat am Samstag auch den Kreis Esslingen betroffen. Starkregen sorgte für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Die Feuerwehr rückte nach Neckartailfingen, Aichtal, Nürtingen-Oberensingen und Kirchheim aus.

In Kirchheim-Oetlingen trat an einem Bach Wasser über die Ufer. Am Freitag hatten Autofahrer in Bad Cannstatt ebenfalls mit starken Regenfällen zu kämpfen. Einige Straßen waren überschwemmt worden. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Samstag nochmals vor heftigen Gewittern in Baden-Württemberg gewarnt.