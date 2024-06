Unwetter im Kreis Esslingen: Hochwasserschutz aufgrund von Starkregen in Alarmbereitschaft

Für Samstagabend sind in Baden-Württemberg extreme Unwetter angekündigt. Die Landesanstalt für Umwelt ist deshalb auf die Gefahr von Hochwasser eingestellt. Ob auch der Kreis Esslingen betroffen sein könnte, lässt sich noch nicht sagen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht für die kommenden Tage von schweren Gewittern im Landkreis Esslingen aus. Am Abend dieses Samstags, 29. Juni, dürfte es zu schauerartigen Regenfällen kommen, teilt DWD-Sprecher Marco Puckert mit. Nach seinen Angaben drohen heftige Niederschläge, darunter Hagelkörner. Auch der Hochwasserschutz ist deshalb in Alarmbereitschaft.

Hochwasserprognose räumlich nicht eingrenzbar

„Wir rechnen mit extremen Unwettern im Land“, sagt Hydrologe Rüdiger Friese von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Ihr ist die Hochwasservorhersagezentrale zugeordnet. Sie wird nach Angaben von Friese im Laufe des Samstags Warnungen für die besonders gefährdeten Gebiete herausgeben. Ob auch die Region Esslingen dazugehört, sei noch unklar. „Das Unwetter kommt aus dem Westen von Frankreich her“, sagt Friese. „Wir wissen aber nicht, welche Teile Baden-Württembergs besonders betroffen sein werden.“ Generell sei eine räumliche Eingrenzung, wo es zu Hochwasser kommen könnte, im Vorfeld nicht möglich. Am Sonntag und zu Wochenbeginn sollen die Schauer anhalten. „Die Gefahr von extremen Unwettern ist dann aber nicht mehr so groß wie am Samstag“, sagt DWD-Sprecher Puckert.