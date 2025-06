Unwetter im Kreis Böblingen: Feuerwehr ist vorbereitet

1 Am Mittwoch sollen schwere Unwetter über den Süden Deutschlands ziehen. Foto: Andreas Rosar/dpa

Am Mittwochnachmittag sind heftige Gewitter für den Landkreis vorhergesagt. Die Böblinger Feuerwehr ist vorbereitet.











Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwochnachmittag vor schweren Gewittern in Baden-Württemberg – auch im Kreis Böblingen. Eine Kaltfront bringe Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Einsatzkräfte in Böblingen sind gerüstet für den Fall der Fälle, informiert die Pressestelle der Stadt Böblingen. Die Feuerwehr sei generell umfassend auf Einsatzlagen wie Brände, Verkehrsunfälle und Unwetter vorbereitet – und bei etwaigen Großereignissen natürlich in besonderer Alarmbereitschaft.