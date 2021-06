8 Erfrischung im Brunnen auf dem Schlossplatz. Wir haben die Bilder zum Sommerwochenende in Stuttgart. Klicken Sie sich durch die Galerie! Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttg

Abkühlung ist in Sicht: Mit Gewittern und Starkregen verabschiedet sich die erste Hitzewelle des Sommers. Am Wochenende konnten die Stuttgarter das schöne Wetter aber noch voll und ganz genießen.

Stuttgart - In Stuttgart müssen sich die Menschen am Sonntag auf teils heftige Gewitter einstellen. Am Nachmittag ziehen von Westen her Unwetter mit Starkregen übers Land. Niederschlag von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sei möglich, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Lokal könne es auch zu extremen Unwettern kommen.

Doch bevor es am Sonntag gewittern sollte, genoßen die Stuttgarter das traumhafte Sonnenwetter. Viele strömten in die Freibäder im Kessel, andere erfrischten sich im Brunnen auf dem Schlossplatz. Entsprechend voll war es in der Innenstadt. Am Samstag tummelten sich Familien tummeln auf den Grünflächen neben Grüppchen, deren Einkaufstüten vom erfolgreichen Shopping zeugen.

