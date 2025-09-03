Unwetter: Hurrikan Lorena zieht auf Urlaubsregion in Mexiko zu

1 "Lorena" zieht auf die Westküste von Mexiko zu. Foto: Uncredited/NOAA/AP/dpa

Schulunterricht fällt aus, Strände werden gesperrt: Hurrikan «Lorena» bringt Cabo San Lucas in Alarmbereitschaft. Was Urlauber und Einheimische jetzt erwartet.











Link kopiert



Cabo San Lucas - Hurrikan "Lorena" zieht über den Pazifik auf den Nordwesten Mexikos zu. Im Bundesstaat Baja California Sur, in dem sich auch beliebte Urlaubsziele befinden, fällt angesichts der vorhergesagten starken Regenfälle der Schulunterricht bis auf weiteres aus, wie Gouverneur Víctor Castro auf einer Sondersitzung des örtlichen Zivilschutzes mitteilte. Die Anwohner der gefährdeten Gebiete wurden aufgefordert, sich von Gewässern fernzuhalten.