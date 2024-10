Unwetter: Hurrikan erreicht stromloses Kuba

1 Ein Großteil der Kubaner hat keinen Strom - jetzt kommt der Hurrikan. Foto: Ramon Espinosa/AP/dpa

Seit mehr als 50 Stunden sitzen die Kubaner im Dunkeln. Die Regierung will den Stromausfall bis Dienstag beenden. Jetzt trifft außerdem ein Hurrikan die Insel.











Havanna - Das Zentrum des Hurrikans "Oscar" ist in Kuba auf Land getroffen, wo ein Großteil der Menschen seit mehr als 50 Stunden keinen Strom hat. Der Wirbelsturm erreichte den Karibikstaat nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC am frühen Abend (Ortszeit) als Hurrikan der schwächsten Kategorie 1 von 5 an der östlichen Nordküste. Es gab zunächst keine Informationen über mögliche Schäden. Auch die Bahamas bekommen starken Wind und Regen ab.