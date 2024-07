3 Hurrikan "Beryl" bewegt sich auf die Karibikinseln zu. Foto: -/National Oceanic and Atmospheric Administration via AP/dpa

Laut Experten ist «Beryl» bereits ein historischer Hurrikan. Einige Inseln der Karibik sind alarmiert - es drohen lebensbedrohliche Sturmfluten.











Link kopiert



Bridgetown - Der erste Hurrikan der Saison im Atlantik bewegt sich in der Kategorie 4 auf einige Karibikinseln zu. "Beryl" werde voraussichtlich als ein "extrem gefährlicher Hurrikan" am Morgen (Ortszeit) Teile der Windward-Inseln - einem Teil der Kleinen Antillen in der Karibik - erreichen, teilte die US-Wetterbehörde NOAA mit.