Unwetter: Hohe Gefahr: Mexiko wappnet sich für Hurrikan Erick

Acapulco - Mexiko rüstet sich für den Hurrikan "Erick", der sich mit gefährlich starken Winden der Südwestküste des Landes nähert. "Ich rufe dazu auf, zu Hause zu bleiben", appellierte die Gouverneurin des Bundesstaates Guerrero, Evelyn Salgado, an die Bevölkerung. Vor Fenstern und Türen wurden Bretter genagelt, in Supermärkten kam es zu Panikkäufen, Boote wurden in Sicherheit gebracht. Die Region war 2023 schwer von Hurrikan "Otis" getroffen worden.