Unwetter: Heftiger Sturm an US-Westküste - Hunderttausende ohne Strom

3 Heftige Winde ließen im US-Bundesstaat Washington Bäume umstürzen. Foto: Gary Roundtree/AP/dpa

Kalifornien ist für sein sonniges Wetter bekannt. Derzeit wird der Bundesstaat aber von einem starken Wintersturm heimgesucht. Entlang der US-Westküste sind Hunderttausende ohne Strom.











Sacramento/Seattle - Heftige Regenfälle, orkanartige Winde: Extremwetter an der US-Westküste hat Menschenleben gefordert und Teile der Region durch Stromausfälle lahmgelegt. Behörden im US-Bundesstaat Washington meldeten bislang zwei Tote durch das Unwetter. Demnach wurde eine Frau in einem Obdachlosencamp von einem umgestürzten Baum erschlagen. Eine weitere Frau kam in ihrem Haus ums Leben, als ein Baum auf das Gebäude stürzte.

Mehr als 350.000 Menschen in den Westküstenstaaten Washington und Kalifornien waren am Mittwochabend (Ortszeit) ohne Strom, wie aus der Website Poweroutage.us hervorging. Starke Windböen brachten Strommasten und Bäume zum Fall, der heftige Regen führte zu Überflutungen. Am Flughafen von San Francisco wurden Dutzende Flüge gestrichen. Die Behörden warnten vor möglichen Schlammlawinen und massiven Schneefällen in den Gebirgsregionen. Das Unwetter sollte bis zum Wochenende anhalten. Lesen Sie auch Grund für die starken Niederschläge ist ein Wetterphänomen mit dem Namen "atmosphärischer Fluss". Diese Bänder mit extrem feuchter Luft könnten mehrere Tage lang heftigen Regen bringen.