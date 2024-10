Unwetter: Heftiger Regen in Toskana: Feuerwehr rettet Autofahrer

Heftiger Regen in Toskana: Feuerwehr rettet Autofahrer

Pisa - In Italien haben neue heftige Regenfälle wieder für erhebliche Schäden und Beeinträchtigungen gesorgt. Besonders betroffen sind mehrere Regionen im Norden des Landes sowie die Toskana, wo zahlreiche Straßen überschwemmt sind und auch viele Häuser im Wasser stehen. Im Hinterland von Pisa musste die Feuerwehr im Laufe der Nacht mehr als ein Dutzend Autofahrer in Sicherheit bringen, die sich auf die Dächer ihrer Fahrzeuge in Sicherheit gebracht hatten.