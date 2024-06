Unwetter: Erster Hurrikan der Saison im Atlantik: Warnung für Barbados

1 Dieses Satellitenbild der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)zeigt den Hurrikan Beryl. Foto: -/National Oceanic and Atmospheric Administration via AP/dpa

Hurrikan «Beryl» kann am späten Sonntagabend oder Montag auf Barbados treffen. Es drohen lebensbedrohliche Sturmfluten.











Bridgetown - Im Atlantik hat sich der erste Hurrikan der Saison entwickelt. Der Tropensturm "Beryl" habe sich zu einem Hurrikan der Kategorie 1 verstärkt und werde sich voraussichtlich schnell intensivieren, teilte die US-Wetterbehörde NOAA am Samstag (Ortszeit) mit. Es werde erwartet, dass er als schwerer Hurrikan lebensbedrohliche Winde und Sturmböen auf die Windward-Inseln - der nördliche Teil der Kleinen Antillen in der Karibik - bringen wird, hieß es. Für die Insel Barbados gelte jetzt eine Hurrikan-Warnung.