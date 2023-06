1 Blitz und Donner, stürmische Böen, Hagel und Starkregen könnten vor allem die Feuerwehr in den kommenden Tagen ins Schwitzen bringen. Foto: dpa/Cevin Dettlaff

Meteorologisch ist schon länger Sommer, am Mittwoch beginnt er auch kalendarisch. Sei’s drum, die kommenden Tage werden wohl heftig: Baden-Württemberg hängt unter der Hitzeglocke. Und trotzdem kann es stürmisch werden und ziemlich nass.









Schwülwarme Temperaturen, tropische Nächte und Unwettergefahr: Bis mindestens Mitte der Woche müssen sich die Menschen im Südwesten auf hohe Temperaturen und teils heftige Hitzegewitter einstellen. Schon für Montag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen von bis zu 31 Grad Celsius, am Dienstag könnte es am Oberrhein sogar knackige 33 Grad heiß werden und auch am Mittwoch werden mehr als 30 Grad erwartet, dann vor allem in der Kurpfalz. Schön für den Badesee, schlecht für die Gesundheit zahlreicher Menschen. Deshalb spricht der DWD eine Hitzewarnung vor allem für den äußersten Südwesten des Landes aus und warnt vor sehr hoher UV-Strahlung.