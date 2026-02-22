Millionen Menschen im Nordosten der USA müssen sich auf einen heftigen Wintersturm gefasst machen. Die Behörden haben eine Blizzard-Warnung ausgerufen. New York sperrt die Straßen für den Autoverkehr.
New York - Ein schwerer Wintersturm mit Schnee und Eiseskälte rollt auf den Nordosten der USA zu. Für Millionen Einwohner in mehreren Bundesstaaten gelten Unwetterwarnungen, wie US-Medien unter Berufung auf Meteorologen berichten. In einigen Regionen könnten demnach mehr als 50 Zentimeter Neuschnee fallen.