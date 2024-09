Unwetter: Aufräumarbeiten nach Sturm Helene - Biden verspricht Hilfe

3 "Helene" hat ganze Landstriche verwüstet. Foto: Dave Decker/ZUMA Press Wire/dpa

Mehr als 50 Menschenleben hat der zerstörerische Sturm «Helene» im Südosten der USA gefordert. US-Präsident Biden verspricht Hilfe. Mancherorts ist die Gefahr aber noch nicht gebannt.











Washington - Nachdem Sturm "Helene" über den Südosten der USA hinwegfegt ist, beginnen vielerorts die Aufräumarbeiten. In der Bergregion der südlichen Appalachen kämpften die Menschen am Samstag noch immer mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen. US-Präsident Joe Biden versprach Hilfe: "Der Wiederaufbau wird lange dauern, aber Sie können sicher sein, dass meine Regierung bei jedem Schritt an Ihrer Seite sein wird", heißt in einer Erklärung Bidens, die das Weiße Haus veröffentlichte. Noch aber liege der Fokus auf lebensrettenden Maßnahmen. US-Medien zufolge starben infolge des Unwetters in mehreren Bundesstaaten insgesamt mehr als 50 Menschen.