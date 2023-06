Unwetter am Niederrhein

1 Nach dem Hochwasser am Niederrhein ist eine Bahnbrücke gefährlich abgesackt. Foto: dpa/Markus Gayek

Heftige Unwetter haben die Deiche an der Emscher in Nordrhein-Westfalen gefährlich aufgeweicht. Nun droht eine Bahnbrücke in den Fluss zu fallen.









Eine Eisenbahnbrücke über die Emscher am Niederrhein ist nach den massiven Regenfällen der vergangenen Tage stark abgesackt. „Es ist zu befürchten, dass die Brücke komplett in die Emscher rutscht“, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Umwelt- und Verkehrsministeriums am Samstag. Das Technische Hilfswerk organisierte leistungsstarke Pumpen. Sollte die Brücke bei Dinslaken einstürzen, könne so verhindert werden, dass die Brücke das Wasser der Emscher aufstaue und es zu Überflutungen komme, sagte ein Sprecher der Emschergenossenschaft.