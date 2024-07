Unwetter: 18-Jähriger auf Gipfel der Zugspitze von Blitz erschlagen

1 Der 18-Jährige war in der Nähe der Bergstation unterwegs. Foto: IMAGO/CHROMORANGE/Rico Ködder

Ein 18-Jähriger ist auf dem Gipfel der Zugspitze vom Blitz erschlagen worden. Der Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen war während eines Gewitters am Sonntag unweit der Terrasse der Bergstation unterwegs.











Ein 18-Jähriger ist auf dem Gipfel der Zugspitze von einem Blitz erschlagen worden. Der junge Mann aus Viersen in Nordrhein-Westfalen war während eines plötzlichen heftigen Gewitters am Sonntag mit zwei Begleitern unweit der Terrasse der Bergstation auf Deutschlands höchstem Berg unterwegs, wie die Grenzpolizei in Murnau am Staffelsee am Montag mitteilte. Durch einen Blitzschlag erlitt er einen tödlichen Stromschlag.