Unweit des Comer Sees: Deutscher seit Tagen in italienischen Bergen verschwunden

Unweit des Comer Sees wird ein Deutscher vermisst. Bewohner eines kleinen Bergdorfs in Norditalien bemerkten ihn zuvor beim Meditieren oder Beten.
Seit zwei Tagen wird ein deutscher Tourist in der norditalienischen Provinz Sondrio gesucht. Wie die Polizei mitteilte, laufen die Suchaktionen in den Bergen der Valchiavenna seit dem Morgen weiter. Auch das deutsche Konsulat sei informiert worden. Weitere Angaben zur Person machten die Behörden nicht. Die Region liegt unweit des Comer Sees, ein beliebtes Reiseziel vieler Deutscher, nahe der Grenze zur Schweiz.