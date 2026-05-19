Erster Rückschlag für die "Harry Potter"-Serie von HBO: Mit Gracie Cochrane steigt eine Kinderdarstellerin nach der ersten Staffel aus. Ihre Figur spielt in der zweiten Runde eine wichtige Rolle.
Die "Harry Potter"-Serie muss sich nach einer neuen Ginny Weasley umschauen. Gracie Cochrane, die in dem HBO-Projekt die kleine Schwester von Harrys bestem Freund Ron spielt, hört nach der ersten Season auf. "Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, nach der ersten Staffel von ihrer Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Serie 'Harry Potter' zurückzutreten", teilte ihre Familie laut Medienberichten in einer Stellungnahme mit.