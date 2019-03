Nach angeblicher Amokdrohung Polizeieinsatz an der Friedensschule Waiblingen

Nach einer angeblichen Amok-Drohung durch einen Ex-Schüler ist es am Donnerstagmorgen zu einem Polizeieinsatz an der Friedensschule in Waiblingen gekommen. Die Polizei gibt Entwarnung – dennoch weckt der Einsatz schlechte Erinnerungen.