Unverpackt-Laden Waiblingen: Genossenschaft soll Unverpackt-Laden übernehmen

1 Martina Mohr (links) und Uta Grasmannsdorf haben den Unverpackt-Laden in Waiblingen gegründet. Foto: Gottfried Stoppel

Wie geht es weiter mit dem Waiblinger Unverpackt-Laden? Am 19. März gibt es einen Informationsabend dazu, wie eine Genossenschaft das Geschäft übernehmen könnte.











Ohne Plastik und mit möglichst wenig Verpackung will der Waiblinger Unverpackt-Laden B:ohne seine Waren an die Kundschaft weitergeben. Martina Mohr und Uta Grasmannsdorf, die Gründerinnen und Betreiberinnen des kleinen Ladens beim Alten Postplatz, haben in den vergangenen Jahren so manche Krise gemeistert – mit der Unterstützung treuer Kundinnen und Kunden.