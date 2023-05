Unverpackt-Laden in Schorndorf

1 Herzstück des Unverpackt-Ladens von Larissa Berger sind die vielen Glasspender Foto: Gottfried Stoppel

Larissa Berger hat im Frühjahr ihren Unverpackt-Laden in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) eröffnet. Trotz der widrigen Begleitumstände durch die Corona-Pandemie bereut die 28-Jährige ihren Schritt nicht.









Schorndorf - Müsli, Mandeln, Majoran. Spülmittel, Shampoo, Schokolade. Es gibt fast nichts, was es bei Larissa Berger nicht zu kaufen gibt. In Bioqualität und ohne Verpackung. Am liebsten geliefert vom Erzeuger um die Ecke. Die Seifen kommen aus dem Schwäbischen Wald, die Nudeln aus Urbach, das Waschmittel aus Winterbach. Und wenn kurze Wege nicht möglich sind – wie bei den Nüssen –, dann achtet die Schorndorferin auf ein Fair-Trade-Siegel.