Unverpackt-Laden in Ludwigsburg

1 Hergen Blase im Ohne PlaPla in Ludwigsburg. „Das ist schon die Zukunft“, sagt der Gründer. Foto: Jürgen Bach

Hergen Blase hat getan, wovon viele träumen: Einen sicheren Job aufgegeben, um sein eigenes Ding zu machen. Sein Unverpackt-Laden in Ludwigsburg kommt super an – eigentlich.









Das Zitat, das an der Tafel hinter der Kasse steht, verrät viel über Hergen Blase. „Wenn du denkst, wir könnten diese Welt nicht verändern, bedeutet das nur, dass du nicht einer derjenigen bist, die es tun werden“, ist dort weiß auf schwarz zu lesen. Dieser Satz passt deshalb so gut zu Hergen Blase, weil er die Welt wenigstens ein bisschen verändern möchte. Vor gut zweieinhalb Jahren hat er in der Ludwigsburger Lindenstraße deshalb seinen Unverpacktladen Ohne PlaPla eröffnet. Zumindest der Ludwigsburger Teil der Welt soll weniger Plastik verbrauchen und Lebensmittel verschwenden.