Ein Mann hat das Auto von Beyoncés Choreograf aufgebrochen und dabei unveröffentlichte Musik der Sängerin gestohlen. Jetzt wurde er zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Ein Autoaufbruch in einem Parkhaus von Atlanta hat ein juristisches Nachspiel mit Gefängnisstrafe: Ein Mann (41) wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er im Sommer 2025 in einen Mietwagen eingebrochen war und dabei Festplatten mit unveröffentlichtem Musikmaterial von Beyoncé (44) gestohlen hatte. Das bestätigte das Büro des Staatsanwalts des Fulton County der "BBC". Zusätzlich zur Gefängnisstrafe verhängte der Richter drei Jahre Bewährung.