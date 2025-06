Unvergesslicher Tag: Pietro Lombardi und seine Laura teilen Eindrücke von Amelios Taufe

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben am Wochenende eine ganz besondere Familienfeier zelebriert: Ihr jüngster Sohn Amelio wurde getauft. Wie die stolze Mutter verriet, war es eine Doppeltaufe zusammen mit ihrer Nichte.

Wie geplant hat am 15. Juni die Taufe des jüngsten Sohnes von Sänger Pietro Lombardi (33) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) stattgefunden. Der Kleine wurde im engen Familien- und Freundeskreis getauft - doch das Paar verriet der Öffentlichkeit dennoch einige Details.

"Neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe"

Auf Instagram veröffentlichte das Paar am Abend ein Bild, das den großen Moment zeigt, in dem Amelio getauft wird. Pietro Lombardi hielt dabei seinen Sohn. "Ein unvergesslicher Tag voller Liebe, Wärme und besonderer Momente", hieß es dazu. "Mit diesem Schritt beginnt für ihn ein neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe. Möge ihn das Leben mit Freude, Mut und Geborgenheit begleiten." Und weiter schrieben die stolzen Eltern: "Wir sind unendlich dankbar, diesen bedeutenden Moment mit den Menschen zu teilen, die uns am Herzen liegen."

Doppeltaufe mit Rypas Nichte

In ihrer Instagram-Story verriet Laura Maria Rypa dann noch, dass auch ihre Nichte getauft wurde, die Tochter ihres Bruders. "Eine doppelte Taufe also, was den Tag noch bedeutungsvoller gemacht hat. Es war einfach wunderschön, sehr emotional und voller Liebe." Diesen Tag, der nicht schöner hätte sein können, behalte sie für immer im Herzen.

Amelio kam im August 2024 zur Welt. Auch sein Bruder Leano (2), der erste Sohn des Paares wurde bereits getauft. Ebenso wie der im Sommer 2015 geborene Alessio, Lombardis Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Sarah Engels (32). "Für uns als katholische Familie ist die Taufe ein ganz besonderer Moment", hatte der einstige "DSDS"-Sieger zuvor in einem Interview mit "Bild" erklärt.

Wann wird geheiratet?

Nun warten die Fans des Sängers noch auf eine andere kirchliche Feier - auf die Hochzeit mit Laura Maria Rypa. Die soll "auf jeden Fall" noch in diesem Jahr steigen, wie Lombardi der Zeitung Anfang Mai bestätigt hat. Das Paar ist allerdings noch mit der Sanierung seines neuen Hauses beschäftigt, sodass es womöglich eine Winterhochzeit werde.