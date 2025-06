Unüberbrückbare Differenzen: Melrose Place-Star Courtney Thorne-Smith lässt sich scheiden

1 Hier noch frisch verheiratet: Courtney Thorne-Smith im Jahr 2007 mit ihrem Ehemann Roger. Foto: imago images/ZUMA Press Wire

Nach rund 18 Ehejahren hat Courtney Thorne-Smith die Scheidung von ihrem Ehemann Roger eingereicht. Die US-Schauspielerin begründet ihren Antrag mit den berüchtigten "unüberbrückbaren Differenzen".











Link kopiert



Der Scheidungsantrag liest sich offenbar ganz so, wie es in Hollywood häufig üblich ist. Unter Berufung auf die in der Traumfabrik oftmals zitierten "unüberbrückbaren Differenzen" hat Courtney Thorne-Smith (57) die Scheidung eingereicht. Das berichtet das US-Magazin "People", das Einsicht in die Unterlagen habe.