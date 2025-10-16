Jennifer Lopez ist seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin. Trotz ihrer beeindruckenden Karriere hat sie eine Entscheidung getroffen, die sie bis heute bereut: Sie lehnte vor über 20 Jahren die Hauptrolle in Adrian Lynes Thriller "Untreu" ab.
Jennifer Lopez (56) hat offen über eine Entscheidung gesprochen, die sie bis heute bereut. In seiner Show "SiriusXM" fragte Moderator Howard Stern (71) die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, ob sie je eine Filmrolle abgelehnt habe, die sie im Nachhinein gerne angenommen hätte.