Jennifer Lopez ist seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin. Trotz ihrer beeindruckenden Karriere hat sie eine Entscheidung getroffen, die sie bis heute bereut: Sie lehnte vor über 20 Jahren die Hauptrolle in Adrian Lynes Thriller "Untreu" ab.

Jennifer Lopez (56) hat offen über eine Entscheidung gesprochen, die sie bis heute bereut. In seiner Show beim Radiosender SiriusXM fragte Moderator Howard Stern (71) die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, ob sie je eine Filmrolle abgelehnt habe, die sie im Nachhinein gerne angenommen hätte.

"Adrian Lyne bot mir 'Untreu' an", verriet die 56-Jährige in dem Format. Der erotische Thriller des heute 84-jährigen Regisseurs aus dem Jahr 2002 erzählt die Geschichte eines Vorstadtpaares (gespielt von Richard Gere, 76, und Diane Lane, 60), dessen Ehe durch eine Affäre (gespielte von Olivier Martinez, 59) ins Wanken gerät.

"Das Drehbuch war nicht gut", begründete Lopez ihre damalige Entscheidung, betonte aber, dass Lyne "den Film großartig gemacht" habe. Trotz ihrer Absage wurde "Untreu" ein Erfolg: Der Film spielte weltweit 119 Millionen Dollar ein, und Diane Lane erhielt eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin.

Jennifer Lopez: "Es verfolgt mich"

"Ist das schwer zu ertragen?", fragte Stern mit Blick auf Diane Lanes Nominierung. Jennifer Lopez antwortete ehrlich: "Es ist komisch. Es verfolgt mich. Es verfolgt mich ein bisschen. [...] Ich dachte nur: 'Warum hast du die Zusammenarbeit mit Adrian Lyne abgelehnt? Was hast du dir dabei gedacht?' Ich wusste damals nicht einmal, was zum Teufel in mir vorging. Wer weiß, was damals mit mir los war."

Für die heute 56-Jährige verlief die Zeit dennoch äußerst erfolgreich. Damals balancierte sie souverän zwischen ihrer Musik- und Schauspielkarriere - mit Filmen wie "Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant" an der Seite von Matthew McConaughey (55) und "Angel Eyes" mit Jim Caviezel (57). Rund um den Kinostart von "Untreu" stand sie zudem für Produktionen wie "Genug - Jeder hat eine Grenze", "Manhattan Love Story" und "Gigli" vor der Kamera.