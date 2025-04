Until Dawn im Kino: Blutige Videospielverfilmung in Endlosschleife

1 "Until Dawn" startet am 24. April in den deutschen Kinos. Foto: Sony Pictures Germany

Mit "Until Dawn" steht die nächste Videospieladaption in den Startlöchern. Der Horrorfilm orientiert sich nur lose an der Vorlage und setzt stattdessen auf einen tödlichen Escape Room in einer Zeitschleife.











Die nächste Videospielverfilmung steht vor ihrer Premiere auf der großen Leinwand. "Until Dawn" basiert auf dem zehn Jahre alten gleichnamigen Game und startet am 24. April in den deutschen Kinos. Videospielverfilmungen wie "The Last of Us", "Ein Minecraft Film" und die "Sonic"-Streifen erfreuen sich großer Beliebtheit, "Until Dawn" will nun ein spezielles Publikum ansprechen. Der Titel von 2015 war ein Horrorspiel, der das Erbe von Teenie-Slasher-Filmen wie "Scream - Schrei!" und "Freitag der 13." weitertrug. Der Film orientiert sich nur lose an dem Spiel und setzt auf einen Zeitschleifen-Kniff.