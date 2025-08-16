Unterwegs mit X 4 und X 7: FDP für Weiterbetrieb der Expressbuslinien

Um die Kostenverteilung besser regulieren zu können, fordern die FDP-Abgeordneten Birnstock und Jung vom Landtag mehr Informationen zu den Expressbuslinien X 4 und X 7.
Schnell unterwegs sein mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Fildern, das machen die beiden Expressbuslinien möglich: Die Linie X 4 von Degerloch nach Nürtingen über Bernhausen, Sielmingen, Wolfschlugen und die Linie X 7 von Degerloch über Plattenhardt, Bonlanden nach Harthausen. Doch es ist zu befürchten, dass dieser Service der Vergangenheit angehört: Die Förderung des Landes wurde schon im vergangenen Jahr von 75 Prozent des Defizits auf 50 Prozent reduziert, 2027 soll die Förderung komplett eingestellt werden. Inzwischen aber könnten diese Busse schon ab Oktober dieses Jahres in den Depots bleiben, da wohl eine Finanzierungslücke besteht.