1 Werwigk mit seiner Kollegin. „Die Arbeitsbedingungen schrecken viele ab“, sagt er. Dabei sei auch vieles besser geworden – vor allem die Technik. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine Frau in Atemnot, ein junger Obdachloser mit dick geschwollener Hand,ein Mann mit blutendem Hinterkopf: Ein Tag mit dem Stuttgarter Notfallsanitäter Marius Werwigk.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Loslassen ist wichtig, sagt Marius Werwigk. Wer nicht loslassen könne, der habe es schwer in seinem Job. Der 43-Jährige beherrscht das Loslassen so gut, dass er nach der Arbeit manchmal schon nicht mehr weiß, was er am Morgen gemacht hat. Er kann Erlebtes abstreifen wie die Arbeitskleider nach der Schicht. Meistens. Natürlich gibt es Situationen, die vergisst er nicht. Aber er lässt sie nicht die Kontrolle übernehmen.