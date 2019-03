1 Herzogin Kate ist erstmals alleine mit Queen Elizabeth II. unterwegs Foto: imago images / PA Images

Ja, Herzogin Kate war schon mehrmals an der Seite von Queen Elizabeth II. unterwegs. Allein waren die beiden Damen dabei allerdings nie. Der gemeinsame Auftritt am Dienstag in London ist eine Premiere.

Lange musste Herzogin Kate (37) auf diesen Moment warten. Am heutigen Dienstag absolvierte sie ihren ersten offiziellen Auftritt an der Seite von Queen Elizabeth II. (92) ohne, dass ein anderes Mitglied der britischen Königsfamilie sie dabei begleitete - ganze acht Jahre nach der Hochzeit mit Prinz William (36). Gemeinsam besuchten die beiden Frauen das King's College in London, um die neueste Bildungseinrichtung auf dem "Strand Campus", das Bush House, zu eröffnen.

Ihr erster Solo-Auftritt mit der Queen? Tatsächlich reiste die Herzogin von Cambridge im Jahr 2012 schon einmal ohne ihren Mann an der Seite der heute 92-Jährigen. Damals hieß ihr Ziel Leicester - unter sich waren sie aber nicht. Der Ehemann der Queen, Prinz Philip (97), begleitete die beiden Frauen.

Schirmherrinnen unter sich

Im Rahmen ihres College-Besuches wurde den Damen des Königshauses neueste Robotertechnik demonstriert, sie trafen Studierende und unterhielten sich mit Mitarbeitern sowie ehemaligen Absolventen der Hochschule, die unter der Schirmherrschaft der Monarchin steht. Auch Herzogin Kate wurde an diesem Tag ein Ehrenvorsitz zuteil. Sie wurde zur Schirmherrin des Londoner Foundling Museums ernannt, einem Museum, das die Geschichte von Großbritanniens erstem Heim für gefährdete Kinder erzählt.

Herzogin Meghan wurde diese Ehre schon früher zuteil

Prinz Harrys (34) Frau, Herzogin Meghan (37), musste übrigens nicht so lange auf ihren ersten gemeinsamen Auftritt mit der Queen warten. Nicht einmal einen Monat nach ihrer Hochzeit im Mai 2018 begleitete die 37-Jährige die britische Monarchin in die Grafschaft Cheshire, wo die beiden Damen gemeinsam eine Brücke einweihten, ein Theater eröffneten und in der Stadthalle zu Mittag aßen.