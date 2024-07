Unterwegs mit dem S-Pedelec: In einem Radius von 30 Kilometern wie ein Auto

1 Christian Lempp hat den Kauf seines S-Pedelecs nie bereut. Foto: Ines Rudel

Studien bescheinigen schnellen E-Bikes, sogenannten S-Pedelecs, ein hohes Potenzial in der Verkehrswende – in einer Stunde kann man leicht 30 Kilometer fahren, ohne zu schwitzen. Warum man die Räder dennoch selten sieht.











Manchmal scheint es die Eier legende Wollmilchsau doch zu geben. Zumindest für den Esslinger Christian Lempp (42) war sein Speed-Pedelec lange Zeit ein solcher Glücksfall. Dieses E-Bike, das eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Kilometer in der Stunde fahren kann, brachte den Geo-Informatiker im Berufsverkehr schneller an seinen Arbeitsplatz im Stuttgarter Rathaus als das Auto oder die S-Bahn; die 15 ebenen Kilometer entlang des Neckars schaffte er meist in 25 Minuten. Über die Jahre gerechnet war das Bike auch das günstigste Verkehrsmittel, jedenfalls in den Zeiten vor dem Deutschlandticket. Und zudem trieb er unterwegs noch Sport und verbesserte seine Fitness.