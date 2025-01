Unterwegs in Stuttgart: Zeckenalarm in der Stadtbahn

1 Eine Zecke zu entfernen, ist eine hohe Kunst. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Was tun, wenn man in der Straßenbahn entdeckt, dass man sich eine Zecke eingefangen hat und das Problem eigentlich diskret lösen will? Unsere Autorin hat genau zugehört.











Link kopiert



In Straßenbahnen sollte man sich genau überlegen, was man spricht. Wobei manche Reisende Wert darauf legen, Zuhörer zu haben. Hebt ja auch die eigenen Wichtigkeit. Und dann geht man eben schnell mit dem Head of Human Ressources am Telefon noch mal eine anstehende Personalentscheidung durch, oder man erzählt der Freundin, welch abgrundtiefe Bitch die Tuss ist, die den Freund gerade permanent im Klub anmacht. Ey, Alte!