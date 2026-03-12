Bier zapfen, Käse schneiden, Crumble servieren: Bei einem Tagesausflug durch London entdeckten Prinz William und Prinzessin Kate verschiedene Handwerkskünste und packten selbst mit an.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben sich am Donnerstag unter die Londoner gemischt. Das Paar besuchte unangekündigt die Bermondsey Beer Mile, einen gut zwei Kilometer langer Straßenabschnitt mit mehr als 20 Brauereien, Schankstuben und Spirituosengeschäften. In der Southwark Brewing Company, einer der ersten Craft-Beer-Brauereien auf der Biermeile, ließen sich William und Kate der "Daily Mail" zufolge den Brauprozess erklären. Sie schnupperten an den Zutaten, rührten im Sudkessel und zapften schließlich selbst ein Bier.