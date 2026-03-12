Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben sich am Donnerstag unter die Londoner gemischt. Das Paar besuchte unangekündigt die Bermondsey Beer Mile, einen gut zwei Kilometer langer Straßenabschnitt mit mehr als 20 Brauereien, Schankstuben und Spirituosengeschäften. In der Southwark Brewing Company, einer der ersten Craft-Beer-Brauereien auf der Biermeile, ließen sich William und Kate der "Daily Mail" zufolge den Brauprozess erklären. Sie schnupperten an den Zutaten, rührten im Sudkessel und zapften schließlich selbst ein Bier.

Anschließend besuchten sie die Fabal Beerhall, ein Projekt der Brauerei Hiver Beers, die ausschließlich britische Zutaten verwendet. Dort lud die Inhaberin sie ein, einen Cider oder ein Bier zu probieren. Kate lehnte laut des "Daily Express" jedoch dankend ab. "Seit meiner Diagnose habe ich nicht mehr viel Alkohol getrunken", zitiert die Zeitung sie. "Das ist etwas, worauf ich jetzt viel mehr achten muss." Kate hatte im Frühjahr 2024 ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Anfang 2025 gab sie bekannt, sich in Remission zu befinden.

William und Kate arbeiten an Marktständen

Bevor das Paar in Bermondsey eintraf, waren es bereits auf dem Borough Market nahe der London Bridge unterwegs. Beim Stand der Trethowan Brothers, einem Familienbetrieb für traditionelle Käsesorten, griffen beide selbst zum Messer und schnitten Cheddar. Bei Change Please, einem Sozialprojekt das obdachlose Menschen zu Baristas ausbildet, ließ sich Kate die Maschinen erklären und brühte ihren eigenen Kaffee. Zum Abschluss des Marktbesuchs servierten die Royals bei Humble Crumble ebendieses Dessert. William füllte die Portionen ab, während sich Kate um die Dekoration kümmerte. Der Chef lobte die beiden und scherzte, er würde sie sofort einstellen.

Später besuchte das Paar zudem eine Rettungsstation der Royal National Lifeboat Institution. William und Kate trafen die Besatzung und erfuhren mehr über deren Einsätze auf der Themse. Bei einer Bootsfahrt legten sie gelbe Jacken und rote Rettungswesten an. Wie der Kensington Palast laut der "Daily Mail" erklärte, sei das Tagesprogramm rund um den Fluss zusammengestellt worden, um zu zeigen, wie er Londoner Gemeinschaften und lokalen Handel bis heute verbindet.