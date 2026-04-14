"Ich freue mich darauf, meine Fans wieder in den großen Hallen zu treffen und gemeinsam einen besonderen Abend zu erleben". Nach den Open-Air-Konzerten in diesem Sommer kündigt Roland Kaiser eine Arena-Tour im Frühjahr 2027 an. Der Vorverkauf startet schon bald.
"50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" ist letztes Jahr im Kino gelaufen, nun kündigt Roland Kaiser (73) potentielles Material für den nächsten Konzertfilm an. Der Schlagerstar wird nach seiner Open-Air-Tour in diesem Sommer 2027 auf große Arena-Tour gehen. Dies gab der Konzertveranstalter Semmel Concerts jetzt bekannt.