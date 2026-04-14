"Ich freue mich darauf, meine Fans wieder in den großen Hallen zu treffen und gemeinsam einen besonderen Abend zu erleben". Nach den Open-Air-Konzerten in diesem Sommer kündigt Roland Kaiser eine Arena-Tour im Frühjahr 2027 an. Der Vorverkauf startet schon bald.

"50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" ist letztes Jahr im Kino gelaufen, nun kündigt Roland Kaiser (73) potentielles Material für den nächsten Konzertfilm an. Der Schlagerstar wird nach seiner Open-Air-Tour in diesem Sommer 2027 auf große Arena-Tour gehen. Dies gab der Konzertveranstalter Semmel Concerts jetzt bekannt.

Roland Kaisers Hallentour mit dem Titel "Unser Moment" startet am 1. April 2027 in der ÖVB-Arena in Bremen. Sie geht am 6. Mai 2027 in der Uber Arena in seiner Geburtsstadt Berlin zu Ende. Insgesamt stehen 16 Konzerte auf dem Programm. In Leipzig spielt Roland Kaiser gleich zweimal hintereinander, am 16. und 17. April in der Quarterback Immobilien Arena.

Auch in Österreich und der Schweiz macht Kaiser Halt. Am 11. April singt er in der Wiener Stadthalle, am 23. April im Hallenstadion Zürich.

Ticketverkauf für Fans startet bald

Wer sich auf einer Website von Semmel Concerts registriert, erhält am 21. April 2026 Zugang zu einem Presale. Der Vorverkauf bei Eventim startet dann am 22. April um 12 Uhr. Ab dem 24. April gibt es dann Tickets an allen einschlägigen Verkaufsstellen.

"Ich freue mich darauf, meine Fans wieder in den großen Hallen zu treffen und gemeinsam einen besonderen Abend zu erleben", gibt Roland Kaiser zu Protokoll. Es handelt sich laut dem Konzertveranstalter um eine neu konzipierte Show. "Die neuen Songs, die großen Klassiker und die besondere Atmosphäre unserer Hallenproduktion treiben mich unglaublich an", sagt Kaiser.

Roland Kaiser freut sich derzeit auch über ein neues Projekt. Nach dem Konzertfilm vom letzten Jahr steht ein Biopic über sein Leben auf dem Plan. "Ja, es ist wahr! Meine Geschichte kommt ins Kino", verriet der Sänger Ende März auf Instagram. Der Titel lautet schlicht "Roland". "Erzählt wird der Weg von Roland Kaiser vom West-Berliner Findelkind zu einem der erfolgreichsten und engagiertesten deutschen Musiker", heißt es in der offiziellen Beschreibung.