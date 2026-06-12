Unterwegs auf Kreisstraßen: Darum fährt dieses ungewöhnliche Hightech-Fahrzeug durch den Kreis Esslingen

Ein auffälliger Transporter ist in den nächsten Monaten auf Esslingens Kreisstraßen unterwegs. Doch was macht er?
Tiefe Schlaglöcher, Spurrillen, kaputte Bankette: Wie gut oder schlecht ist es um die Kreisstraßen bestellt? Antworten darauf soll ein spezielles Messfahrzeug liefern, das im Auftrag des gemeinsamen Straßenbauamtes der Landkreise Esslingen und Göppingen in den kommenden Monaten auf den Kreisstraßen unterwegs sein wird, um den baulichen Zustand präzise zu ermitteln. Da das Spezialfahrzeug während der Messung die üblichen Geschwindigkeiten fahren könne, seien Verkehrsbehinderungen ausgeschlossen, versichert die Kreisverwaltung.