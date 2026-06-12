Unterwegs auf Kreisstraßen: Darum fährt dieses ungewöhnliche Hightech-Fahrzeug durch den Kreis Esslingen

Ein auffälliger Transporter ist in den nächsten Monaten auf Esslingens Kreisstraßen unterwegs. Doch was macht er?

Tiefe Schlaglöcher, Spurrillen, kaputte Bankette: Wie gut oder schlecht ist es um die Kreisstraßen bestellt? Antworten darauf soll ein spezielles Messfahrzeug liefern, das im Auftrag des gemeinsamen Straßenbauamtes der Landkreise Esslingen und Göppingen in den kommenden Monaten auf den Kreisstraßen unterwegs sein wird, um den baulichen Zustand präzise zu ermitteln. Da das Spezialfahrzeug während der Messung die üblichen Geschwindigkeiten fahren könne, seien Verkehrsbehinderungen ausgeschlossen, versichert die Kreisverwaltung.

Dem menschlichen Auge bleibt manches verborgen: Was oberflächlich wie ein scheinbar harmloser Riss in der Straßendecke aussieht, kann sich im Untergrund schon zu einem größeren Schaden entwickelt haben. Um hier auf Nummer sicher zu gehen, lässt das Esslinger Straßenbauamt alle vier Jahre den Zustand der Kreisstraßen mit modernster Messtechnik erfassen. Die Straßenunterhaltung wird damit enorm erleichtert und kann zielgenau geplant werden.

Jetzt steht diese Aktion turnusgemäß erneut an. Im Esslinger Kreisgebiet soll die eigens beauftragte Essener Firma insgesamt 308 Kilometer abfahren – das entspricht 193 Streckenkilometern, zu denen noch 115 Kilometer in Gegenrichtung hinzukommen. Der auffällige Transporter wird nach Angaben des Landratsamtes voraussichtlich bis zum 15. August im Einsatz sein. Vielleicht aber auch ein paar Tage länger, das hänge vom Wetter ab, heißt es seitens der Kreisbehörde.

„Unsere Messfahrzeuge spüren Risse auf, die einen Millimeter groß sind.“ Volker Jakobi, Geschäftsführer der Schniering GmbH

„Bei nasser Fahrbahn oder im Regen ist die Erfassung aufgrund der eingesetzten Kamera- und Lasertechnik nicht möglich“, erklärt Volker Jakobi, der Geschäftsführer der Schniering GmbH. Stimmen die Bedingungen, „dann fahren wir durchgehend, auch am Wochenende“. Geplant sei eine durchschnittliche Erfassungsleistung von bis zu 40 Kilometern pro Tag. Für die Messfahrten reiche ein Mitarbeiter aus. Die Systeme seien weitestgehend automatisiert, der Fahrer könne sich also „voll auf den fließenden Verkehr und die Spurhaltung konzentrieren“, sagt Jakobi.

Mögliche Straßenschäden werden schon im Frühstadium erkannt

Das bei der Straßenzustandserhebung eingesetzte „Argus“-System hat sich inzwischen bundesweit bewährt, auch viele europäische Städte zählen zu ihren Kunden, hebt der Geschäftsführer hervor. Bei der Messfahrt werden die Längs- und Querebenen der Fahrbahnen mit Lasermesssystemen erfasst, die frontal und seitlich am Fahrzeug montiert sind. „Unsere Messfahrzeuge spüren Risse auf, die einen Millimeter groß sind“, erläutert Jakobi. Zudem nehmen Videokameras Umgebungsbilder des Straßenraums sowie Oberflächenbilder der Fahrbahn auf.

Die hochauflösenden, maßstabsgetreuen Bilddarstellungen, sogenannte Orthofotos, geben bei der späteren Auswertung am Bildschirm genaue Aufschlüsse über mögliche Straßenschäden – und zwar schon im Frühstadium. Laut Jakobi ist es von zentraler Bedeutung, Schäden rechtzeitig zu erkennen, um geeignete Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt einzuleiten und die notwendige Finanzierung planen zu können.

Wie kaputt sind Esslingens Kreisstraßen? Aufschluss darüber sollen Messfahrten liefern. Foto: dpa

Aus den gesammelten Messdaten entsteht ein sehr genaues Zustandsbild der Straßen, die in fünf Kategorien – von eins für keine oder geringe Schäden bis fünf für flächendeckende Schäden – eingeteilt werden. Die gewonnenen Informationen sind für das Straßenbauamt wichtig für die Planung: Wo muss dringend saniert werden? Und in welchem Umfang? Wo lassen sich kleinere Schäden mit einfachen Mitteln beheben? Was kann eventuell noch warten? Die Ergebnisse der systematischen Erfassung sind Grundlage für millionenschwere Straßenbaumaßnahmen, im aktuellen Fall für das Programm für die Jahre 2028 bis 2032.

Straßenzustand hat sich in der Vergangenheit verbessert

Die letzte Straßenzustandserfassung im Kreis Esslingen stammt aus dem Jahr 2022. Der Bewertung zufolge wiesen damals 66 Prozent des gesamten Kreisstraßennetzes keine oder nur geringe Schäden auf, bei weiteren 13 Prozent wurden vereinzelt Schäden festgestellt. Deutliche oder flächendeckende Schäden wiesen 21 Prozent der Kreisstraßen auf. Sie erreichten oder überschritten den Warnwert, ab dem grundsätzlich ein Handlungsbedarf besteht. Die entsprechenden Abschnitte wurden inzwischen ausgebessert oder sollen laut dem Bauprogramm bis 2027 instandgesetzt werden.

Übrigens: Der Mittelwert für das Gesamtnetz der Kreisstraßen des Landkreises hat sich seit der ersten systematischen Erfassung im Jahr 2014 von 2,66 auf 2,62 in 2018 und 2,28 in 2022 verbessert. Nach Einschätzung der Kreisverwaltung ist diese Verbesserung auf die kontinuierlichen Investitionen in die Infrastruktur zurückzuführen.

Die Ergebnisse der neuerlichen Zustandserfassung werden dem Straßenbauamt wohl erst Anfang nächsten Jahres vorliegen. Im Anschluss an die Messfahrten müssen die Daten und Bilder erst noch von der Firma Schniering am Standort in Essen ausgewertet werden.

Straßennetz im Kreis Esslingen

Infrastruktur

Das Straßennetz im Kreis Esslingen umfasst neben 52,8 Kilometern Bundesautobahn und weiteren 156,5 Kilometern Bundesstraßen noch 250,3 Kilometer Landesstraßen sowie 223,4 Kilometer Kreis- und 43,9 Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen. Der Kreis selbst hat für 193 Kilometer Kreisstraßen die gesetzliche Verpflichtung für den Erhalt und die Ertüchtigung. Davon befinden sich 44 Kilometer in Ortsdurchfahrten.

Straßenbauamt

Für die Kreisstraßen sowie für Teile der Bundesstraßen 10 und 27 ist das Straßenbauamt Esslingen zuständig. Dieses technische Amt betreut nicht nur den Landkreis Esslingen, sondern ist auch für das Gebiet des Landkreises Göppingen zuständig. Im Amt und in den drei Straßenmeistereien Kirchheim, Deizisau und Geislingen arbeiten rund 170 Menschen.