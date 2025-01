Unterwasserrugby beim TC Stuttgart: Wenn Rugby abtaucht: Über einen atemlosen Sport – samt Selbstversuch unseres Reporters

1 Spieler und Spielerinnen des TC Stuttgart beim gemischten Training. Foto: eye of science/Oliver Meckes

Der Tauchclub Stuttgart zählt zu den erfolgreichsten deutschen Vereinen im Unterwasserrugby – einem Sport, der bislang unter dem Radar schwimmt und dessen Rhythmus vom Atem diktiert wird.











Zugegeben, vom Beckenrand aus beobachtet, ist Unterwasserrugby kein spektakulärer Sport. Nur kurze Momente tauchen die Spieler – ausgestattet mit Schnorchel, Taucherbrille und Flossen – an der Wasseroberfläche auf, zweimal Luft holen, dann stürzen sie sich zurück in die Tiefe. Um die ganze Dynamik zu verstehen, müssen sich auch die Zuschauer – der Name legt es nahe – unter Wasser begeben. Der besondere Reiz: Im Gegensatz zu den meisten Ballsportarten wird nicht nur horizontal, sondern auch auf der Vertikalachse gespielt. Maiken Günther, Spielerin der Frauenmannschaft des Tauchclubs Stuttgart, beschreibt ihre Leidenschaft so: „Unterwasserrugby ist ein dreidimensionaler Sport. Du kannst von oben, von unten, von allen Seiten angegriffen zu werden.“