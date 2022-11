Was Leni Klum zur Kritik an den Dessous-Fotos sagt

1 Leni Klum und Mutter Heidi Klum zeigen sich mittlerweile gerne gemeinsam in der Öffentlichkeit. Foto: Tinseltown/Shutterstock.com

Anfang Oktober wurde eine gemeinsame Kampagne von Leni Klum und ihrer Mutter Heidi Klum für ein Unterwäsche-Label veröffentlicht, die in den sozialen Medien für abfällige Kommentare sorgte. Jetzt hat sich das aufstrebende Model zur Kritik an dem Shooting geäußert.















Link kopiert

Leni Klum (18) hat sich zu den kritischen Kommentaren geäußert, die sie nach einem Unterwäsche-Shooting mit ihrer Mutter Heidi Klum (49) einstecken musste. Für das Lingerie-Label Intimissimi posierten die beiden in Dessous für die Kameras, was Social-Media-User unter anderem als "seltsam" und "verstörend" beschrieben. "Ich habe mir ehrlich gesagt nicht viele Reaktionen angesehen", erklärte Leni Klum "Page Six" am Montagabend am Rande der Halloween-Party ihrer Mutter in New York. "Wenn ich sie nicht sehe, muss ich sie auch nicht beachten, ich weiß einfach nicht, was verbreitet wird."

Sie sei glücklich mit der Kampagne und "ich hatte einen wunderbaren Tag mit meiner Mutter. Ich finde, die Fotos sind toll geworden und wir hatten eine tolle Zeit", sagte die 18-Jährige weiter. Über ihre berühmte Mutter fügte sie an: "Ich liebe sie. Sie ist eine Inspiration. Die Ratschläge, die sie mir gibt, ihre Arbeitsweise, einfach alles. Ich liebe es, mit ihr zu shooten." Seit 2021 forciert Leni Klum ihre internationale Model-Karriere und war unter anderem schon gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover der "Vogue Deutschland".

Catwoman an Halloween

Auf der legendären Grusel-Party ihrer Mutter sorgte Leni Klum ein weiteres Mal für Aufsehen. Sie erschien in einem Catwoman-Kostüm, zu dem ein glänzender PVC-Catsuit in Schwarz gehörte. Das enganliegende, hochgeschlossene Outfit mit langen Ärmeln betonte die schlanke Taille des Models. Klum komplettierte es mit schwarzen Overknee-Lederstiefeln und einer Ledermaske mit kleinen Ohren, die ihren Kopf und den Großteil ihres Gesichts bedeckte. Roter Lippenstift rundete den sexy Look ab.